Booking.com вернет часть денег за отмененные во время пандемии брони

Сервис бронирования отелей Booking.com объявил о запуске инициативы Rebook. Компания компенсирует часть средств за будущие поездки своим клиентам, брони которых были отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Booking.com.

«Booking.com запускает инициативу, призывающую путешественников снова забронировать объект размещения, проживание в котором было отменено из-за ограничений на поездки в связи с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении компании.

Представитель сервиса поясняет, что гости смогут остановиться в выбранном ранее жилье, когда путешествия снова станут безопасными.

Для этого нужно будет получить одноразовый промокод. Он дает право на повторное бронирование отмененного проживания, а также возврат части его стоимости. Сумма возврата составляет 15% от цены и не может превышать €100. Предоставляется в виде бонусов.

Отмечается, что нельзя повторно бронировать жилье до получения промокода. Также необходимо подписаться на рекламную рассылку сервиса.

Полученные бонусы можно потратить на будущие поездки. Повторное бронирование нужно совершить до 31 декабря 2020 года. Выезд из объекта размещения должен состояться не позднее 30 апреля 2021 года.

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