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Бум IPO в России в 2022 году продолжится при отсутствии «черных лебедей» — исследование

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Бум первичных публичных размещений акций (IPO) в России в 2022 году продолжится при отсутствии негативных событий, говорится в исследовании CGI Russia и Korn Ferry. Эксперты прогнозируют, что при благоприятном развитии событий на IPO могут выйти от 10 до 25 российских компаний.

Бум IPO в России в 2022 году продолжится при отсутствии «черных лебедей» — исследование

«Без учета возможных "черных лебедей" бум IPO продолжится <…> Мы ожидаем, что 10-25 российских компаний могут стать публичными в 2022 году», — отмечают аналитики.

При этом авторы исследования указывают, что советам директоров компаний, выходящих на IPO, будет важно уделять повышенное внимание ESG-повестке в борьбе за внимание инвесторов. «Продолжающийся рост размещения на российском рынке будет означать, что инвесторы будут внимательно изучать ESG-повестки этих компаний», — сообщило агенство «Прайм» со ссылкой на исследование.

Роль эколого-климатических факторов значительно возросла в последние годы, отмечают эксперты. Большинство инвесторов обращают внимание на наличие у компании ESG-стратегии и практики раскрытия соответствующей информации, а также выполнение ESG-показателей.

Согласно данным исследования, вес ESG-факторов в оценке стоимости компании в среднем составляет 25%. При отсутствии у компании ESG-стратегии часть инвесторов отметила необходимость отдельного обоснования для инвестирования.

Советы директоров российских компаний должны будут демонстрировать высокую эффективность и прозрачность принятых решений, чтобы успешно конкурировать за внимание инвесторов при IPO, говорится в исследовании. 

При этом инвесторы в условиях замедления роста мировой экономики и фондовых рынков будут уделять повышенное внимание качеству корпоративного управления, придавать большее значение составу совета директоров. По оценкам Всемирного банка, мировой ВВП снизится с 5,5% до 4,1%, что, по прогнозам экспертов, сделает инвесторов более избирательными в выборе ценных бумаг.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

В исследовании приняли участие глобальные инвесторы, управляющие активами совокупной стоимостью $12 трлн.

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Фото на обложке: JomNicha / Shutterstock

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