Московские рестораторы на праздниках увеличили выручку до 22%

На праздничных выходных московские рестораторы увеличили выручку на 10-22%. Этому способствовало подорожание продуктов и сырья на фоне общей инфляции.

Однако восстановить докоронакризисный трафик посетителей удалось только фастфуду и дорогим ресторанам, сообщил «Коммерсантъ».

Рестораторы, предполагают участники рынка, могли ощутить снижение трафика из-за того, что большая часть посетителей стала отдавать предпочтение доставке. Так, например, в Delivery Club на январских выходных объем заказов увеличился на 53% год к году.

А рост выручки на фоне сокращения трафика в ресторанах связан с повышением цен на продукты и удорожанием сырья, вызванными общей инфляцией, а также с увеличением зарплат сотрудникам.

Представители отрасли не уверены, что заметный рост выручки сохранится на протяжении всего года. Они опасаются обязательного введения QR-кодов в общественных местах.

Рестораторы не ожидают стабильных условий в наступившем году. Массовое сокращение из-за иностранного турпотока в Москву и снижение москвичами расходов на еду вне дома «не способствуют выходу из турбулентности, в которой оказалась отрасль», — заключили эксперты.

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Фото на обложке: Unsplash