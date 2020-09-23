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«Роскосмос» впервые допустил частную компанию к конкурсу на создание ракеты-носителя

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Российская частная компания «КосмоКурс» примет участие в конкурсе на создание ракеты-носителя «Амур-СПГ», которая работает на сжиженном природном газе. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок, на нее ссылается РБК.

«Роскосмос» впервые допустил частную компанию к конкурсу на создание ракеты-носителя

Кроме «КосмоКурса», в тендере также участвуют Ракетно-космический центр «Прогресс» (изготавливает ракеты «Союз») и Центр Хруничева (производит «Протоны» и «Ангару»). Подрядчику предстоит создать эскизный проект космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе на космодроме Восточный.

Стартовая цена контракта составляет 407 млн рублей.

«Действительно допущены и к первому, и ко второму этапам [конкурса]. Впервые, по ракетам, скорее всего, да», — рассказал РБК гендиректор «КосмосКурса» Павел Пушкин.

По его словам, «КосмоКурс» подал заявку на разработку эскизного проекта ракеты среднего класса с возвращаемой первой ступенью. Сейчас в компании ждут результатов конкурса.

В середине июля «Роскосмос» сообщил о начале разработок коммерческой ракеты на сжиженном природном газе, которая должна заменить ракеты семейства «Союз-2». Спустя несколько дней на сайте госзакупок был объявлен тендер на создание эскизного проекта «Амур-СПГ».

Фото: Unsplash

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