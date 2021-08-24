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Bosch вложит около 70 млн евро в производство аккумуляторов

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Концерн Bosch инвестирует около 70 млн евро в запуск полномасштабного производства 48-вольтовых батарей второго поколения на заводе в Эйзенахе.

Bosch вложит около 70 млн евро в производство аккумуляторов

Завод Bosch в Эйзенахе производит батареи для пассажирских автомобилей с гибридными силовыми установками. Инвестиции в размере порядка 70 млн евро позволят наладить на заводе крупносерийное производство 48-вольтовых батарей второго поколения, отмечает пресс-служба компании.

По оценкам члена совета директоров компании Рольфа Нойорка, глобальный рынок батарей будет расти на 25% ежегодно и Bosch делает все возможное, чтобы удовлетворить повышенный спрос. На сегодняшний день Bosch разрабатывает и производит батареи не только для автомобилей, но и для электровелосипедов, электроинструментов и кухонных приборов.

К 2025 году компания планирует выйти на ежегодную прибыль в 250 млн евро за счет поставок промышленного оборудования для производства аккумуляторных батарей.

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Фото: Пресс-служба Bosch

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