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Hugo Boss будет самостоятельно развивать сеть магазинов в России

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Немецкий производитель одежды Hugo Boss начал развивать собственную сеть магазинов в России и планирует открыть до 15 магазинов под брендом Hugo, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Hugo Boss будет самостоятельно развивать сеть магазинов в России

Бренд Hugo ориентирован на молодежную аудиторию. Раньше развитием этой марки в России занимался франчайзи Hugo Boss ООО «Трейд менеджмент». Под управлением этой компании также находятся сети Lady & Gentleman City, Korpo, Casual Day и Armani Exchange.

Первый магазин под собственным управлением Hugo Boss уже открыл в ТЦ «Метрополис», в марте еще один появится в ТЦ«Атриум». Большую часть магазинов Hugo Boss планирует запустить в Москве и Санкт-Петербурге, но не исключает Казань и Екатеринбург.

От партнертсва с ООО «Трейд менеджмент» Hugo Boss отказываться не планирует. В 2020 году франчайзи откроет как минимум один магазин Hugo.

По данным главы Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, Hugo Boss собирается отказаться от франшизы в пользу собственных магазинов не только в России, но и в Китае и ОАЭ. Компания планирует в 2020 году довести долю торговых точек под собственным управлением как минимум до 75%, знает Лебсак-Клейманс.

Фото: boocys / Shutterstock

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

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