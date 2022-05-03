BP по итогам первого квартала 2022 года потеряла $20,384 млрд

Британская нефтегазовая компания опубликовала ежеквартальную отчетность, из которой стало известно, что чистый убыток корпорации составил $20,384 млрд и связан «в основном» с решением выйти из пакета акций «Роснефти».

В результате «потери значительного влияния и решения о выходе из 19,75% акций "Роснефти" и других проектов в России» убытки до вычета налогов составили $24,4 млрд, а общее сокращение собственного капитала $14,7 млрд.

Корпорация отдельно подчеркнула, что перестала отражать «Роснефть» в качестве отдельного сегмента в финансовой отчетности за текущий год, поскольку из-за геополитической повестки эти активы «невозможно оценить в иную стоимость, кроме нуля».

Также, согласно данным отчета, чистый долг компании сократился до $27,5 млрд, объявлен дальнейший выкуп акций на $2,5 млрд.

Операционный денежный поток в размере $8,2 млрд (против $6,1 млрд за аналогичный период прошлого года) включает прирост оборотного капитала в размере $4,1 млрд и увеличился на 34%.

Общая выручка и доходы BP в первом квартале 2022 года выросли более чем на 40% до $51,22 млрд.

Компания также сообщает о своих успехах в области поставки устойчивых углеводородов (запуск крупного проекта в Мексиканском заливе, сделка по созданию Azule Energy в Анголе и др.) и непрерывном прогрессе в переходе к низкоуглеродной энергетике и водородной стратегии.

«В течение квартала, в котором доминировали трагические события в Украине и волатильность на энергетических рынках, BP сосредоточилась на поставках надежной энергии, необходимой нашим клиентам», — прокомментировал отчет генеральный директор корпорации Бернард Луни.

«Наше решение в феврале выйти из пакета акций "Роснефти" привело к существенным расходам и убыткам, о которых мы и сообщили. Но это не изменило нашу стратегию, нашу финансовую структуру или наши ожидания относительно распределения акций».

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