Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Расходы бизнеса на брендированную продукцию ежегодно растут на 10–15%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Расходы российского бизнеса на брендированную продукцию увеличиваются на 10–15% в год, а объем сегмента оценивается в 70 млрд рублей.

Расходы бизнеса на брендированную продукцию ежегодно растут на 10–15%

В среднем 61% компания тратит на мерч 5% от годового маркетингового бюджета. Большая часть из них дарит брендированную продкцию, еще 17% распространяют ее платно или выдают за баллы в программах лояльности, другие заказывают мерчи для мероприятий, где раздают или продают такие товары, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование SberShop.

Аналитики объясняют рост уходом из России модных брендов. Компании, разрабатывая мерч, часто сотрудничают с российскими дизайнерами и выпускают качественные товары, подчеркнули они. При этом респонденты отмечают увеличение стоимости таких товаров из-за сложностей с логистикой и подорожанием материалов.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России средняя цена смартфона упала почти на 20%
  2. 2 5 когнитивных искажений, которые мешают экономить и копить деньги
  3. 3 Как работать с кошельком Metamask — пошаговое руководство
  4. 4 Как по нотам: сколько стоит открыть музыкальную школу
  5. 5 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт
Итоги StartupDrive
5 проектов стали партнерами сети АЗС «Газпром нефть»
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

03 марта 2023

Startup Tour 2023 Казань

03 марта 2023

Конкурс грантов от МШУ Сколково

06 марта 2023

Лаборатория инноваций MedLab

Все ВОЗМОЖНОСТИ