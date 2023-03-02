Расходы бизнеса на брендированную продукцию ежегодно растут на 10–15%

Расходы российского бизнеса на брендированную продукцию увеличиваются на 10–15% в год, а объем сегмента оценивается в 70 млрд рублей.

В среднем 61% компания тратит на мерч 5% от годового маркетингового бюджета. Большая часть из них дарит брендированную продкцию, еще 17% распространяют ее платно или выдают за баллы в программах лояльности, другие заказывают мерчи для мероприятий, где раздают или продают такие товары, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование SberShop.

Аналитики объясняют рост уходом из России модных брендов. Компании, разрабатывая мерч, часто сотрудничают с российскими дизайнерами и выпускают качественные товары, подчеркнули они. При этом респонденты отмечают увеличение стоимости таких товаров из-за сложностей с логистикой и подорожанием материалов.

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