65% россиян верят в потенциал отечественных брендов — исследование

Большинство россиян выражают готовность поддержать отечественные бренды, показал опрос. Страна производства товаров при этом важна для каждого второго респондента, и они чаще выбирают продукцию, выпущенную в России.
Исследование «культуры отмены» провели коммуникационное агентство PBN и издательское агентство Magram MR в ноябре 2022 года. Опрос охватил 1,5 тыс. человек в возрасте от 14 до 56 лет из городов России с населением свыше 500 тыс. человек.
Опрос показал, что 65% россиян верят в потенциал российских брендов. К продуктам питания отечественного производства выражают доверие наибольшее количество респондентов (71%), производителям одежды и обуви доверяют 54% опрошенных.
Треть россиян готовы отказаться от покинувших Россию иностранных брендов. Из-за отказа многих международных компаний работать в России «отмененным» чувствует себя каждый четвертый участник опроса.
С европейскими брендами россияне готовы отказаться легче всего, следует из результатов опроса. Товары отечественных производителей предпочтут аналогам из Европы 59% из тех, кто готов отказаться от импортной продукции, вещи из США готовы заменить на российские 30% респондентов, из стран Азии – 23%.
Фото на обложке: Irina Boldina /
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