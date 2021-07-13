Миллиардер Ричард Брэнсон приобрел долю в венчурном фонде для инвестиций в космос

Владелец компании по космическому туризму Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон приобрел долю в венчурном фонде Seraphim Space Investment Trust, специализирующемся на инвестициях в бизнес, связанный с космосом.

Об этом Bloomberg рассказал бывший президент Virgin Galactic Уилл Уайтхорн. По его словам, Брэнсон принял участие в IPO британского Seraphim Space Investment Trust, объем которого составил в пересчете на доллар $247 млн. Торги бумагами по плану начнутся 14 июля на лондонской бирже.

Сделка по инвестициям Брэнсона была закрыта 9 июля. Размер инвестиций Брэнсона и величину приобретенной им доли Уайтхорн, являющийся председателем совета директоров Seraphim, не раскрыл.

Владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон был одним из пассажиров корабля Unity, 11 июля совершившего успешный суборбитальный полет. Это первый полет, проведенный компанией Virgin Galactic с целью космического туризма.

Котировки компании после хороших новостей о полете показали незначительный рост, однако на следующий день снизились на 17% после заявления Брэнсона об SPO Virgin Galactic.

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