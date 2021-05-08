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Инвестиционная компания Эдварда Брэмсона продала пакет акций Barclays

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Инвестиционная компания Эдварда Брэмсона Sherborne Investors продала весь свой пакет акций британского банка Barclays Plc и отказалась от попыток добиться реорганизации его операций.

Инвестиционная компания Эдварда Брэмсона продала пакет акций Barclays

Sherborne владела 6% акций Barclays и являлась  одним из крупнейших акционеров банка, отмечает «Интерфакс».

«Очень жаль, что у нас не появилось возможности войти в совет директоров Barclays, чтобы содействовать реорганизации банка», — говорится в сообщении инвесткомпании.

Брэмсон ранее направлял обращения главному исполнительному директору банка Джесу Стейли, предложив сократить объем инвестиционно-банковских операций и активнее вкладывать в розничные операции в Великобритании. Отмечается, что Sherborne стала покупать акции Barclays в 2018 году, когда их стоимость была около 2 фунтов.

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Фото: pcruciatti / Shutterstock

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