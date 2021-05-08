Инвестиционная компания Эдварда Брэмсона продала пакет акций Barclays

Инвестиционная компания Эдварда Брэмсона Sherborne Investors продала весь свой пакет акций британского банка Barclays Plc и отказалась от попыток добиться реорганизации его операций.

Sherborne владела 6% акций Barclays и являлась одним из крупнейших акционеров банка, отмечает «Интерфакс».

«Очень жаль, что у нас не появилось возможности войти в совет директоров Barclays, чтобы содействовать реорганизации банка», — говорится в сообщении инвесткомпании.

Брэмсон ранее направлял обращения главному исполнительному директору банка Джесу Стейли, предложив сократить объем инвестиционно-банковских операций и активнее вкладывать в розничные операции в Великобритании. Отмечается, что Sherborne стала покупать акции Barclays в 2018 году, когда их стоимость была около 2 фунтов.

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