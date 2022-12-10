Сергей Брин «без помпы» пожертвовал $1,1 млрд на исследования болезни Паркинсона

Американский Forbes узнал у источников в сфере благотворительности, близких к деятельности Сергея Брина в этом направлении, что соучредитель Google направил в общей сложности $1,1 млрд на исследования болезни Паркинсона.
Около десяти лет назад в одном из интервью миллиардер признался, что у него в силу наследственности высок риск заболевания, и с тех пор «без всякой помпы», как пишет издание, Брин «незаметно» стал крупнейшим индивидуальным донором исследований болезни Паркинсона.
Он один из немногих ныне живущих людей, пожертвовавших более $1 млрд на лечение одного конкретного заболевания. При этом особое внимание он уделяет именно развитию фундаментальной науки.
В 2017 году благотворительная команда Брина, которая на тот момент уже пожертвовала более $200 млн на помощь больным, решила перейти к финансированию непосредственно исследований и создала Aligning Science Across Parkinson (ASAP) для консолидированной работы ученых.
Научным директором стал Рэнди Шекман, нобелевский лауреат и профессор молекулярной и клеточной биологии Калифорнийского университета в Беркли, а управляющий директором — Экемини Райли, доктора философии в области молекулярной медицины.
Ключевым партнером Фонда семьи Брин в ASAP является Фонд Майкла Дж. Фокса, крупнейший фонд в стране, занимающийся исследованиями болезни Паркинсона и улучшением лечения.
В общей сложности инициатива ASAP оказывает поддержку 35 исследовательским группам в 14 странах при финансовой поддержке в размере $290 млн.
СМИ также сообщают, что 2021 году Сергей Брин пожертвовал на исследования порядка $233 млн., как в среднем и жертвовал ежегодно с момента основания ASAP.
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