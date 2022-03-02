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Лжеброкеры придумали новую схему обмана частных инвесторов в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На фоне падения фондовых индексов мошенники придумали новую схему обмана частных инвесторов. Новый способ предполагает игру на разной стоимости одного актива на разных биржах, а также на разнице цены базового актива и фьючерсов на него.

Лжеброкеры придумали новую схему обмана частных инвесторов в России

 На сайте «Мошеловка» начали появляться жалобы от пострадавших. В сообщениях речь шла о Московской и Лондонской биржах, а в качестве активов выступали валюты, нефть, драгметаллы, сообщили «Известия».

 В ход идет даже биткоин, который на Мосбирже вообще не торгуется, а на Лондонской вложиться можно только в акции компаний, связанных с криптовалютами.

Мошенники находили своих жертв в социальных сетях, блогосфере или объявлении в интеренет. Для усиления правдоподобности и солидности злоумышленники предлагали установить приложение, через которое шло все общение и оплата. Только вложения, сделанные таки образом, к инвесторам не возвращались.

Кроме того, пользуясь сообщениями об аресте счетов банков, лжеброкеры требовали дополнительно оплатить вывод средств. Аналитики заявляют, что три маркера указывают на то, что эта схема мошенническая:

  • Первый — то, что в принципе никакого арбитража ни на сырьевые активы, ни на валютные нет;
  • Второй маркер — участие в схеме криптобиржи, которую очень любят использовать злоумышленники;
  • Третий — предоплата, которая не используется легальными брокерами, и 25% комиссии в итоге.

Раньше мошенникам требовалось несколько недель или месяцев, чтобы увеличить сво доход, сейчас, на фоне происходящего в экономике и на финансовом рынке, время на «обработку» жертвы сокращается.

Чтобы не попасться на новые схемы мошенников, стоит помнить, что услуги на российском финрынке могут оказывать только компании, имеющие лицензию регулятора или находящиеся в реестрах Банка России.

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Эксперты также посоветовали с настроженностью отнестись к предложениям абсолютно гарантированных или слишком высоких процентов прибыли.

Фото на обложке: Bangkok Click Studio / Shutterstock

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