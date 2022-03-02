Лжеброкеры придумали новую схему обмана частных инвесторов в России

На фоне падения фондовых индексов мошенники придумали новую схему обмана частных инвесторов. Новый способ предполагает игру на разной стоимости одного актива на разных биржах, а также на разнице цены базового актива и фьючерсов на него.

На сайте «Мошеловка» начали появляться жалобы от пострадавших. В сообщениях речь шла о Московской и Лондонской биржах, а в качестве активов выступали валюты, нефть, драгметаллы, сообщили «Известия».

В ход идет даже биткоин, который на Мосбирже вообще не торгуется, а на Лондонской вложиться можно только в акции компаний, связанных с криптовалютами.

Мошенники находили своих жертв в социальных сетях, блогосфере или объявлении в интеренет. Для усиления правдоподобности и солидности злоумышленники предлагали установить приложение, через которое шло все общение и оплата. Только вложения, сделанные таки образом, к инвесторам не возвращались.

Кроме того, пользуясь сообщениями об аресте счетов банков, лжеброкеры требовали дополнительно оплатить вывод средств. Аналитики заявляют, что три маркера указывают на то, что эта схема мошенническая:

Первый — то, что в принципе никакого арбитража ни на сырьевые активы, ни на валютные нет;

Второй маркер — участие в схеме криптобиржи, которую очень любят использовать злоумышленники;

Третий — предоплата, которая не используется легальными брокерами, и 25% комиссии в итоге.

Раньше мошенникам требовалось несколько недель или месяцев, чтобы увеличить сво доход, сейчас, на фоне происходящего в экономике и на финансовом рынке, время на «обработку» жертвы сокращается.

Чтобы не попасться на новые схемы мошенников, стоит помнить, что услуги на российском финрынке могут оказывать только компании, имеющие лицензию регулятора или находящиеся в реестрах Банка России.

Эксперты также посоветовали с настроженностью отнестись к предложениям абсолютно гарантированных или слишком высоких процентов прибыли.

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