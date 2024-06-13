Брокеры начали снимать ограничения на вывод валюты. С 14 июня эту возможность вернут «Финам» и «БКС Мир инвестиций». 13 июня брокеры приостановили вывод валюты из-за того, что попавшая под санкции Мосбиржа прекратила торги долларами США и евро.
Российские брокеры начали постепенно снимать ограничения на вывод валюты на банковские счета. Об этом сообщили в «Финам» и «БКС Мир инвестиций».
С 14 июня клиенты «Финама» смогут подать поручения на вывод средств в рамках свободного остатка. Также брокер анонсировал отмену комиссии за хранение валюты на брокерском счете с 17 июня.
«БКС Мир инвестиций» с 14 июня вернет возможность вывода валюты на банковские счета в «БКС Банке».
13 июня брокеры приостановили вывод валюты с брокерских на банковские счета после того, как попавшая под санкции Мосбиржа прекратила торги долларами США и евро.
Фото на обложке: rsooll /
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