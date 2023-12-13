Краснодарский сервис курьерской доставки Broniboy привлек 100 млн рублей

Краснодарский сервис доставки Broniboy привлек 100 млн рублей инвестиций, об этом сооснователь компании Александр Радионов рассказал Forbes. Ранее источник издания сообщил, что основатели намерены либо продать бизнес, либо выйти на биржу в течение 1-2 лет. Broniboy не называет имя инвестора.

Проект запустили ресторатор-адвокат из Краснодара Александр Радионов и IT-специалист из Москвы Иван Труфанов. Компания занимается доставкой готовых блюд, продуктов и медикаментов. Также Broniboy предлагает IT-решения для компаний, которые развивают свои службы доставки.

Источники Forbes на венчурном рынке отмечали, что основатели компании собираются продать бизнес или выйти на биржу. В Broniboy эти сведения комментировать не стали.

Привлеченные средства направят на подготовку курьеров для сторонних сервисов и развитие собственной службы найма. Также финансы потратят на разработку новых IT-решений для оптимизации доставки для своих клиентов. Это рестораны, магазины и аптеки.

В числе клиентов Broniboy — «Вкусно — и точка», #FARШ, «Чайхона №1», Subway, «Магнит» и другие. Компания разрабатывает инструменты, которые помогут партнерам автоматизировать некоторые процессы и позволят предлагать клиентам услугу доставки.

В нынешнем виде сервис Broniboy существует с 2017 года. В 2021 году в компанию вложились «Краснодарзернопродукт», «Южная торговая компания» и Сергей Таран, а также два неназванных инвестора из Москвы и Краснодара. Общая сумма инвестиций составила 100 млн рублей.

А в марте 2022 года сервис в раунде B получил 500 млн рублей. В этот же период Broniboy вышел на рынок Узбекистана. Краснодарский сервис стал первым логистическим партнером «Вкусно — и точка» после того, как сеть заработала под новой вывеской.

​​Сейчас сервис работает в 20 российских городах. По данным компании, оборот по итогам 11 месяцев 2023 года составил 500 млн рублей. Стартап смог нарастить выручку в шесть раз год к году, за 11 месяцев она составила 200 млн рублей.

В предстоящем году стартап намерен подключить 10 тыс. ресторанов и магазинов и нанять более 3 тыс. курьеров.

Весной у Broniboy сменился генеральный директор. Иван Труфанов перешел с должности руководителя в совет директоров, а на его место пришел бывший CEO «Крым.Еда» Александр Авдеев.

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