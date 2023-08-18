Стоимость биткоина упала до двухмесячного минимума

17 августа всего за 10 минут цена биткоина упала примерно на 8%, достигнув отметки в $25 тыс. В последний раз первая криптовалюта торговалась по такой цене 20 июня.

Вечером 17 августа стоимость биткоина резко просела на 8%, опустившись до психологической отметки в $25 тыс. На некоторых криптобиржах, включая крупную Bitfinex, первая криптовалюта и вовсе торговалась по $24,5 тыс. На момент написания новости курс биткоина откатился до $26 тыс., что все еще является минимумом за последние два месяца.

Криптосообщество связывает падение биткоина с сообщениями о том, что SpaceX продала свои запасы BTC на $373 млн. В то же время часть экспертов указывает на банкротство китайской Evergrande Group, произошедшее примерно в то же время.

Снижение курса биткоина традиционно отразилось на стоимости других криптовалют. В частности, Ethereum подешевел на $100 (примерно 6%), а BNB — на $19 (примерно 6%).

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.