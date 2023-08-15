Доходы бюджета от сборов с продажи бизнеса компаний «недружественных» стран превысили 50 млрд рублей

Бюджет получил более 50 млрд рублей в качестве комиссии за продажу российского бизнеса компаниями из «недружественных» стран. Так называемые безвозмездные сборы с продажи бизнеса правительство ввело в декабре 2022 года – при определенных условиях платеж со сделки может достигать 10% рыночной стоимости бизнеса.

Взносы в федеральный бюджет с продажи бизнеса компаний из «недружественных» стран с начала этого года составили 54 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».

Правительство ввело сборы со сделок по продаже российского бизнеса компаниями из «недружественных» стран в декабре 2022 года. Взнос как правило оплачивает покупатель – его размер составляет не менее 5% от рыночной стоимости бизнеса в случае, если дисконт при продаже составляет менее 90%. Если скидка превышает 90%, то размер взноса возрастает до 10% рыночной стоимости.

При уходе с российского рынка инвесторы из «недружественных» стран предоставляют не менее 50% дисконта к рыночной стоимости бизнеса.

По оценкам экспертов, совокупный размер собранных взносов к концу 2023 года составит более 100 млрд рублей.

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