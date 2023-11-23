Уоррен Баффетт направил на благотворительность акции Berkshire Hathaway почти на $900 млрд

Уоррен Баффетт направил на благотворительность акции принадлежащей ему Berkshire Hathaway на сумму $866 млрд. Акции получат благотворительные организации, связанные с семьей Баффетта. Американский 93-летний миллиардер на данный момент занимает пятую строчку в списке самых состоятельных людей планеты.

Миллиардер Уоррен Баффетт пожертвовал акции принадлежащей ему компании Berkshire Hathaway благотворительным организациям, связанным с его семьей. На благотворительность было направлено акций на общую сумму $866 млрд, сообщил Reuters.

Акции получат четыре фонда: Susan Thompson Buffett Foundation, Howard G. Buffett Foundation, Sherwood Foundation и NoVo Foundation. Первый занимается вопросами репродуктивного здоровья, остальные три управляются детьми Баффетта, которым сейчас по 65-70 лет.

Баффетт в очередной раз отметил, что почти все его состояние будет направлено на благотворительность. 98% состояния Баффетта – это акции Berkshire Hathaway. Состояние Баффетта оценивается в $120 млрд, он занимает пятое место в списке богатейших людей планеты.

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