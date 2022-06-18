Таинственный покупатель оценил ужин с Уорреном Баффетом в $19 млн

Стартовавший 12 июня аукцион в пользу благотворительной организации Glide с главным лотом — возможностью поужинать в компании Уоррена Баффета — начался с $25 тыс. и завершился финальной ставкой $19 млн и $1.
Покупатель пожелал сохранить анонимность, сообщается на сайте Ebay.
Агентство Reuters напомнило, что предыдущий рекорд принадлежит CEO BitTorrent Джастину Сану, заплатившему за ужин с Баффетом $4,57 млн в последний предкарантинный 2019 год.
Миллиардер разыгрывал право на ужин в рамках своей знаменитой кампании (он обещал 99% состояния отдать на благотворительность при жизни или после смерти) с 2000 года. Исключением стали только ковидные 2020 и 2021 гг.
С тех пор на нужды благотворительности удалось собрать более $53 млн. Но этом году традиция прервется: 90-летний Баффет сообщил, что это последний аукцион и ужин этой серии. Возможно, именно этим вызвана такая беспрецедентная финальная ставка.
На пути к заветной цели – стейк-ужине с великим предпринимателем в стейкхаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке – таинственный покупатель обошел 43 конкурента, которых заранее проверили на платежеспособность, пишет Business Insider.
Портал также напоминает, что только на этой неделе Баффет пожертвовал 14 млн акций Berkshire Hathaway на сумму $4 млрд на благотворительность.
Состояние Баффета, по подсчетам Индекса миллиардеров Bloomberg, составляет $93 млрд, что делает его восьмым по богатству человеком в мире (хотя еще в январе был шестым, по версии Forbes).
Напомним, что в марте котировки Berkshire Hathaway «оракула из Омахи» Уоррена Баффетта впервые в истории превысили $500 тыс. за акцию.
Фото на обложке: mark reinstein /
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