Фонды под управлением ИИ скупили акции Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта на $900 млн

Квантовые фонды, решения которых основаны на анализе с помощью ИИ, скупили акции Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта на $900 млн. Бумаги компании вошли в топ портфеля более чем 20 фондов, хотя основной фокус этих фондов лежит на точечных инвестициях в Big Tech.
Ценные бумаги конгломерата во втором квартале скупили крупнейшие хедж-фонды, говорится в исследовании банка Goldman Sachs. В основном портфели фондов пополнились более дешевыми Berkshire Hathaway класса B, которые отличаются от A меньшим правом голоса.
Акции Berkshire Hathaway попали в топ-10 в портфелях 22 фондов за отчетный период. Хотя эти фонды в основном занимаются точечными инвестициями в Big Tech – компании типа Amazon, Apple, Microsoft. Всего ценные бумаги конгломерата держат 98 фондов, отмечается в исследовании.
Квантовые фонды в своих решениях основываются на количественном анализе, который выполняют с привлечением искусственного интеллекта, математических методов и data science. Чаще такие фонды смотрят на стоимостные характеристики ценных бумаг и скорость изменения их цены.
Фото на обложке: Jonathan Weiss /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В России создадут отечественный аналог терминалов Bloomberg и Refinitiv
- 2 Ведущий мировой банк рекомендовал готовиться к обвалу акций
- 3 ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?
- 4 Образовательный стартап 19-летней Фроловой привлек инвестиции от российского разработчика Redmadrobot
- 5 Пульс есть: как российские стартапы привлекали инвестиции этой весной
ВОЗМОЖНОСТИ
05 сентября 2022
05 сентября 2022
05 сентября 2022