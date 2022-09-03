Фонды под управлением ИИ скупили акции Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта на $900 млн

Квантовые фонды, решения которых основаны на анализе с помощью ИИ, скупили акции Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта на $900 млн. Бумаги компании вошли в топ портфеля более чем 20 фондов, хотя основной фокус этих фондов лежит на точечных инвестициях в Big Tech.

Ценные бумаги конгломерата во втором квартале скупили крупнейшие хедж-фонды, говорится в исследовании банка Goldman Sachs. В основном портфели фондов пополнились более дешевыми Berkshire Hathaway класса B, которые отличаются от A меньшим правом голоса.

Акции Berkshire Hathaway попали в топ-10 в портфелях 22 фондов за отчетный период. Хотя эти фонды в основном занимаются точечными инвестициями в Big Tech – компании типа Amazon, Apple, Microsoft. Всего ценные бумаги конгломерата держат 98 фондов, отмечается в исследовании.

Квантовые фонды в своих решениях основываются на количественном анализе, который выполняют с привлечением искусственного интеллекта, математических методов и data science. Чаще такие фонды смотрят на стоимостные характеристики ценных бумаг и скорость изменения их цены.

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