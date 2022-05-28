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Четверть российских предпринимателей совмещают ведение бизнеса с работой в найме

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Каждый четвертый российский предприниматель, согласно исследованию сервисов «Юла» и «Бизнес ВКонтакте», совмещает управление бизнесом с работой в найме. Почти половина из них признается, что делает это ради денег, сообщается в пресс-релизе.

Четверть российских предпринимателей совмещают ведение бизнеса с работой в найме

По данным исследования, 28% владельцев бизнеса имеют официальное трудоустройство. Каждый пятый из них работает в сфере торговли (20%), каждый седьмой (14%) — в области маркетинга, PR и рекламы.

Треть респондентов зарабатывает с работы в найме и ведения бизнеса от 50 до 100 тысяч рублей, четверть (28%) — до 50 тысяч рублей. Доходы 23% участников опроса находятся в промежутке от 100 до 200 тысяч рублей, 8% — от 200 до 300 тысяч рублей, и 10% зарабатывают 300 тысяч рублей и больше. При этом для 24% респондентов работа в найме является основным источником дохода, приносящим более 60% прибыли.

Самой популярной причиной, по которой российские предприниматели идут на совмещение, является желание наращивать обороты компании за счет доходов от работы в найме — эту причину назвали 48% участников опроса. Еще 41% рассказали, что делают это исключительно ради денег. Также среди распространенных причин называются карьерные амбиции (27%) и трудоголизм (21%).

Почти две трети опрошенных (61%) рассказали, что не планируют отказываться от собственного дела ради оффера с более высокой оплатой труда. Исключение составляют 17% респондентов, которые согласятся приостановить ведение бизнеса ради работы с прибавкой от 50% к нынешней зарплате.

41% бизнесменов, работающих в подобном ритме, сталкиваются с выгоранием. В борьбе с переутомлением им помогают совместный досуг с близкими (49%), занятия спортом (34%), выезды на природу (33%) и медитации (15%).

Фото: Johannes Menge / Shutterstock

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