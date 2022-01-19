Каждый четвертый малый бизнес из-за экономической ситуации допустил закрытие в 2022 году

В России 26% представителей малого и среднего бизнеса допустили возможность закрытия в этом году из-за сохранения или ухудшения экономической ситуации. Это лучший показатель за последние три года.

В опросе ПСБ, «Опоры России» и агентства Magram Market Research участвовали 1835 предпринимателей, сообщили «Известия».

Закрытие бизнеса в этом году допустили 19% его представителей, еще 7% рассматривают такую перспективу при сохранении текущих экономических тенденций. При этом в 2019 году почти 32% допускали закрытие своего дела.

А 74% опрошенных отвергли вероятность прекращения бизнеса в 2022 году при любом сценарии развития экономики.

У 43% представителей заявили о росте выручки по сравнению с 2020 годом. В сегментах среднего и малого бизнеса таковых большинство — 56% и 54% соответственно.

В микробизнесе (до 15 сотрудников и до 120 млн рублей выручки за год), который количественно гораздо больше, таковых всего 29%, а 40% микропредприятий отчитались о сокращении выручки.

Ключевые показатели малого и среднего бизнеса в прошлом году говорят о его постепенном восстановлении и возвращении к допандемийному уровню, заявили в пресс-службе Минэка.

В 2021 году, по данным ведомства, открылось 1,02 млн новых предприятий, что почти на 20% больше, чем в предыдущем. В министерстве указали, что восстановление малого бизнеса в том числе связано с антикризисными мерами: общий объем кредитной поддержки по трем программам ФОТ превысил 0,5 трлн рублей, помощь была оказана 5,7 млн занятых.

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Фото на обложке: Unsplash