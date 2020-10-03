Какие проблемы возникли у компаний в период пандемии — опрос

Большинство малых и средних компаний после введения карантинных мер вынуждены были перейти на удаленку. 41% перешли на такой режим работы полностью, 35% — частично. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного компанией Sipuni. Rusbase ознакомился с результатами исследования.

Треть компаний перешла на удаленку частично, потому что не смогла обеспечить безопасность, мотивацию и контроль работы сотрудников из дома. Это коснулось даже технически продвинутых фирм, которые используют базы CRM, IP-телефонию, облачные сервисы и так далее.

Каждый пятый опрошенный (20%) признался, что перевод сотрудников на удаленный режим работы снизил ее качество. 53% компаний не заметили разницы, 18% заявили о росте эффективности.

Основная проблема, возникшая на удаленке, — психологическая и техническая неготовность к организации рабочего пространства дома. Почти половине опрошенных (43%) пришлось использовать новые инструменты и сервисы для организации рабочих мест сотрудников.

Опрос показал, что в ходе пандемии выросли вторичные продажи. Самым эффективным стало общение с клиентами по телефону (60%) и в мессенджерах (28%). По почте, в соцсетях и лично вели переговоры 12% респондентов.

При этом 79% компаний сообщили, что их менеджеры звонили клиентам с личных или служебных мобильных телефонов. Больше половины интервьюируемых не смогли контролировать работников, ведущих переговоры с клиентами с мобильных телефонов.

Итоги исследования:

Почти все компании ждут новой волны пандемии и готовятся к ограничениям и трудностям. Многие займутся перераспределением бюджетов и ресурсов и будут тратить деньги на закупку ПО и техники, отдавая предпочтение ноутбукам и гибким облачным решениям.

Компании заинтересовались услугой записи мобильных разговоров сотрудников с клиентами напрямую в CRM.

МСБ направит деньги на обучение и программы мотивации персонала, которые позволят повысить эффективность удаленной работы.

Компании более охотно готовы принимать на работу удаленных сотрудников.

В опросе приняли участие 16 тысяч компаний среднего и малого бизнеса из разных секторов экономики, в том числе ритейла, онлайн-обучения, девелоперского сектора, секторов продажи услуг и софта.

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