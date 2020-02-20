Phystech.Genesis проведет бизнес-хакатон

29 февраля и 1 марта Phystech.Genesis и Фонд целевого капитала МФТИ проведут хакатон, в котором могут участвовать как опытные разработчики, так и новички без навыков программирования. Победители получат финансовую поддержку от фонда и «Яндекс.Станции».

Подать заявку могут команды до пяти человек и индивидуальные участники — программисты, дизайнеры и менеджеры. Участники должны будут выбрать одну из пяти задач, но последняя пока неизвестна — ее организаторы объявят позднее.

Задачи:

Приложение для студентов МФТИ. Система для получения отзывов о качестве обучения. Инструмент, с помощью которого можно давать обратную связь администрации по бытовым вопросам. Чат-бот для приемной комиссии, в котором будут функции для абитуриентов, студентов, родителей и преподавателей.

Мероприятие пройдет в здании МФТИ. Заявки принимаются до 26 февраля. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия в хакатоне можно на сайте.

Фото на обложке: Jantine Doornbos/Unsplash