Бизнес увидел риски для параллельного импорта из-за мобилизации

Логистические компании и торговые площадки опасаются ухода с рынка небольших предприятий, который организуют параллельный импорт, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Компании могут уйти с рынка в связи с дефицитом специалистов из-за частичной мобилизации, а возможные ответные меры западных стран на мобилизацию перекроют существующие коридоры поставок.
Негативное влияние будет заметно на поставках в Россию потребительской электроники, химии и других товаров через механизмы параллельного импорта, считают опрошенные газетой участники рынка. Они не исключают возникновения дефицита товаров.
Поиск новых кандидатов на позиции мобилизованных сотрудников потребует от небольшого бизнеса больших финансовых затрат, считает коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский.
На части межрегиональных направлений уже ощущается нехватка транспортных средств из-за того, что нет водителей, добавляет директор по развитию бизнеса FM Logistic Алексей Мисаилов.
В России параллельным импортом пока активнее всего занимаются именно маленькие компании и индивидуальные предприниматели.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ЕС без российского мыла, ноутбуки Xiaomi в России: главное за 29 сентября
- 2 Россияне стали активнее покупать стейблкоины
- 3 До конца осени Xiaomi планирует начать поставки ноутбуков в Россию
- 4 Российский робот начал продавать сим-карты в Стамбуле
- 5 Мобилизованным, контрактникам и добровольцам предоставят кредитные каникулы
ВОЗМОЖНОСТИ
30 сентября 2022
30 сентября 2022
30 сентября 2022