Российские предприятия в сентябре получили убыток впервые с 2021 года

За первые девять месяцев 2022 года темпы роста капвложений в российские предприятия достигли минимальных значений. Компании сами сокращают финансирование инвестпроектов за свой счет, а также пытаются активно привлекать государственные и банковские средства.
В годововом выражении в январе-сентябре темпы роста капвложения составили 3,1%, в 2021 году показатель за три квартала составлял 7,9%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.
Сокращение инвестиций наблюдается в обрабатывающей промышленности, электрического оборудования, транспортных средств и прицепов, готовых лекарств. За отчетный период выросли вложения в стройку и добычу, в том числе нефти и металлов.
В ноябре индекс аналитики отметили снижение предпринимательской уверенности : -3,7% после -3% в октябре и -1,7% в сентябре.
В течение ближайших шести месяцев 13% предпринимателей ждут улучшения экономической ситуации в добыче и обработке. Индекс РСПП также зафиксировал спад деловой активности бизнеса — показатель опустился на 0,4 пункта при снижении почти всех компонент индекса.
По данным Росстата, средний уровень загрузки мощностей в ноябре этого года составляет 58% в добыче и 60% в обработке. Большинство компаний уверены, что этого достаточно, остальные же уверены в их избыточности.
Среди факторов, ограничивающих рост производства, бизнес традиционно называл неопределенность экономической ситуации, недостаточный внутренний спрос и налоги.
Фото на обложке: Solar Energy /
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