Российский бизнес попросил смягчить миграционное законодательство

Российский бизнес попросил ввести послабления для иностранных работников. С предложениями смягчить миграционное законодательство к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Уполномоченный по правам предпринимателей попросил продлить срок действия трудового патента с года до трех лет и ввести механизм реабилитации иностранных работников, которым запрещен въезд в страну, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Титова Голиковой.
Из-за длительных сроков оформления патентов и невозможности въехать в страну мигрантам из-за незначительных нарушений бизнес несет убытки, а бюджет недополучает налоги, полагает омбудсмен.
- По подсчетам Титова, срок рассмотрения заявки о выдаче патента не превышает десяти дней, однако на подготовку документов мигранты тратят еще 20 дней (нужны нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, миграционная карта, справка о прохождении медкомиссии, сертификат о знании русского языка и другое). В результате иностранные работники тратят до 30 дней на оформление патента и выпадают на этот срок из экономического оборота.
- Запрет на въезд мигрантов за малозначительные нарушения также увеличивает потери российских предпринимателей. Так, указывает Титов, на практике запрет от трех до пяти лет получают курьеры, несколько раз нарушившие ПДД, и работки АПК, промышленности и строительства за мелкие административные правонарушения. Омбудсмен предлагает разрешить добросовестным работодателям подавать в органы внутренних дел ходатайства об открытии въезда своим бывшим работникам.
Фото на обложке: Unsplash
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