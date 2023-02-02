Российский бизнес попросил смягчить миграционное законодательство

Российский бизнес попросил ввести послабления для иностранных работников. С предложениями смягчить миграционное законодательство к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Уполномоченный по правам предпринимателей попросил продлить срок действия трудового патента с года до трех лет и ввести механизм реабилитации иностранных работников, которым запрещен въезд в страну, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Титова Голиковой.

Из-за длительных сроков оформления патентов и невозможности въехать в страну мигрантам из-за незначительных нарушений бизнес несет убытки, а бюджет недополучает налоги, полагает омбудсмен.

По подсчетам Титова, срок рассмотрения заявки о выдаче патента не превышает десяти дней, однако на подготовку документов мигранты тратят еще 20 дней (нужны нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, миграционная карта, справка о прохождении медкомиссии, сертификат о знании русского языка и другое). В результате иностранные работники тратят до 30 дней на оформление патента и выпадают на этот срок из экономического оборота.

Запрет на въезд мигрантов за малозначительные нарушения также увеличивает потери российских предпринимателей. Так, указывает Титов, на практике запрет от трех до пяти лет получают курьеры, несколько раз нарушившие ПДД, и работки АПК, промышленности и строительства за мелкие административные правонарушения. Омбудсмен предлагает разрешить добросовестным работодателям подавать в органы внутренних дел ходатайства об открытии въезда своим бывшим работникам.

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