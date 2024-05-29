Российские компании стали почти в два раза реже мотивировать сотрудников акциями

Крупнейшие российские компании в 2022–2024 годах стали почти в два раза реже мотивировать сотрудников акциями, и чаще — деньгами. Об этом сообщается в исследовании группы КФР и компании Birge, с которым ознакомился RB.RU.
Анализ программ долгосрочной мотивации сотрудников охватил 50 компаний, в том числе гигантов из металлургии, розничной торговли, финансового сектора и технологий.
- Выяснилось, что доля программ, которые основаны основанных на денежных выплатах, выросла с 40% в 2022 году до 50% в 2024 году.
- Число компаний, которые используют акции в качестве инструмента мотивации, снизилось с 42% до 24% (почти в два раза).
- В публичных компаниях более половины (52%) программ долгосрочной мотивации основаны на денежных выплатах, 31% — на акциях, а 17% компаний не используют такие программы.
- В непубличных компаниях основа 48% программ — денежные выплаты, 19% — акции, а 33% компаний не используют программы долгосрочной мотивации.
- Исследование также показало, что 73% компаний не изменяли свою практику в части инструментов мотивации. Подавляющее большинство (75%) предприятий оставили сроки программ без изменений, а 60% программ, которые впервые были запущены с 2022 по 2024 год, имеют продолжительность три года.
Исследователи считают, что основной причиной снижения числа программ с использованием акций стал уход компаний с зарубежных торговых площадок — российские компании прибегнули к редомициляции (VK, «Лента», En+), листингу в «дружественной» юрисдикции («Полиметалл», «Окей») или к разделению на российский и международный бизнесы (Yandex, Softline, Qiwi).
Фото на обложке: Unsplash
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