Крупнейшие российские компании в 2022–2024 годах стали почти в два раза реже мотивировать сотрудников акциями, и чаще — деньгами. Об этом сообщается в исследовании группы КФР и компании Birge, с которым ознакомился RB.RU.

Российские компании стали почти в два раза реже мотивировать сотрудников акциями