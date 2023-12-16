Опросы Центробанка и ИЭП показали рекордный за 10 лет уровень бизнес-оптимизма

Российские нефинансовые предприятия подходят к завершению года с рекордно оптимистичными ожиданиями. Об этом свидетельствуют результаты не зависящих друг от друга опросов ЦБ и Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара (ИЭП).

В материалах ИЭП сказано, что итоги исследования показывают «уверенное восстановление оптимизма отечественных предприятий в завершающемся года после шоков 2022 года», приводит заключение исследования РБК.

В 2023 году значение промышленного индекса составило почти 20 пунктов. Выше он был только в 2007 году, а в 2021 году показатели были практически идентичные. В 2022 году на фоне санкций индекс промышленного оптимизма не достигал 10 пунктов.

Свободный индикатор бизнес-климата Банка России в 2023 году составляет 6,7 пункта. Это также рекордный показатель с 2013 года. Он рос на протяжении четырех месяцев. В ноябре индекс составлял 6,8 пунктов.

В 2022 году он держался на уровне минус 0,2 пункта.

По данным аналитиков ЦБ, одной из главных причин оптимизма является ожидаемый спрос со стороны государственного сектора.

Издание также приводит ожидания властей по росту ВВП по итогам 2023 года. По прогнозам Владимира Путина, рост составит 3,5%.

Ранее на этой неделе газета Financial Times со ссылкой на Минфин США писала, что рост ВВП в России обусловлен, прежде всего, колоссальными военными расходами.

Как писал в 2020 году экономист Рубен Ениколопов в издании «Ведомости», увеличение военных расходов может иметь негативный эффект для экономики, поскольку они оттягивают ресурсы из других секторов экономики.

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