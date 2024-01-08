Малый и средний бизнес выкупил у Москвы более трехсот объектов недвижимости в 2023 году

Малый и средний бизнес в минувшем году выкупил у Москвы по преимущественному праву 368 помещений общей площадью 69 тыс. кв. м., сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отмечает Ефимов, эти показатели соотносятся с результатами 2022 года. Чаще всего бизнес скупал недвижимость в центре столицы. В минувшем году арендаторы выкупили 86 объектов. Их общая площадь составила 20,6 тыс. кв. м.

Также спросом у представителей малого и среднего бизнеса пользовалась недвижимость на севере Москвы. Там было выкуплено 47 помещений площадью 7,5 тыс. кв. м. На юго-западе города выкуплено 45 объектов в 6,5 тыс. кв. м площадью. Такие данные приводит глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Чуть меньше представители малого и среднего бизнеса интересовались недвижимостью на юге. Здесь в 2023 году выкупили 34 объекта площадью 5,8 тыс. кв. м, на северо-востоке — почти столько же, 36 помещений общей площадью 9,2 тыс. кв. м.

Другие объекты, приобретенные малым и средним бизнесом, расположены на востоке города, а также на северо-западе, юго-востоке и в Зеленограде.

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