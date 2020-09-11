Минэкономразвития предложило продлить мораторий на проверки бизнеса до конца 2021 года
Минэкономразвития РФ подготовило законопроект о продлении моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса до конца 2021 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как говорится в сообщении, законопроект будет опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
В марте правительство РФ объявило мораторий на плановые проверки бизнеса, а также ограничило основания для внеплановых проверок. По данным Минэкономразвития, в первом полугодии 2020 года количество проверок бизнеса сократилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ведомство планирует подготовить около 200 положений о видах контроля, которыми должны будут руководствоваться инспекторы при проверках бизнеса.
Также законопроект Минэкономразвития упрощает процедуры лицензирования отдельных видов деятельности, в том числе образовательной, медицинской, фармацевтической и автотранспортной.
Что предлагает Минэкономразвития:
- сократить сроки выдачи лицензий до 15–30 рабочих дней для отдельных видов лицензирования, список которых будет утвержден позже;
- если надзорные органы выявят нарушение, приостанавливать действие лицензии не полностью — а только в отношении тех работ и услуг, которые компания оказывала с нарушением;
- перевести документооборот в электронный формат.
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