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Минэкономразвития предложило продлить мораторий на проверки бизнеса до конца 2021 года

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект о продлении моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса до конца 2021 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минэкономразвития предложило продлить мораторий на проверки бизнеса до конца 2021 года

Как говорится в сообщении, законопроект будет опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

В марте правительство РФ объявило мораторий на плановые проверки бизнеса, а также ограничило основания для внеплановых проверок. По данным Минэкономразвития, в первом полугодии 2020 года количество проверок бизнеса сократилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Ведомство планирует подготовить около 200 положений о видах контроля, которыми должны будут руководствоваться инспекторы при проверках бизнеса. 

Также законопроект Минэкономразвития упрощает процедуры лицензирования отдельных видов деятельности, в том числе образовательной, медицинской, фармацевтической и автотранспортной. 

Что предлагает Минэкономразвития:

  • сократить сроки выдачи лицензий до 15–30 рабочих дней для отдельных видов лицензирования, список которых будет утвержден позже;
  • если надзорные органы выявят нарушение, приостанавливать действие лицензии не полностью — а только в отношении тех работ и услуг, которые компания оказывала с нарушением;
  • перевести документооборот в электронный формат.
Фото: RossHelen / Shutterstock

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