Бизнес заставят отчитываться о выручке по видам деятельности

Минэкономразвития разработало концепцию реформы системы применения кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Проект курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«Ведомости» узнали, что концепция реформы в целом разработана. Вот основные изменения:
- сами коды предполагается определять по выручке от соответствующего вида деятельности компании;
- компаниям и индивидуальным предпринимателям придется указывать те виды бизнеса, которые покрывают не менее 80% совокупной выручки и занимают в доходах более 10%;
- правительство не планирует вводить лимиты на количество указанных видов деятельности компании или ограничивать право вести деятельность, кроме лицензируемой, без привязки к ОКВЭД;
- основным будет считаться тот вид деятельности, от которого бизнес получает наибольшую выручку;
- при изменении структуры выручки более чем на 20 процентных пунктов бизнесу нужно будет официально ее обновить и уточнить коды ОКВЭД;
- для некоммерческих организаций коды будут присваиваться исходя из численности работников по тому или иному виду деятельности, а основным ОКВЭД будет тот, где зарегистрировано больше всего персонала;
- на платформе ФНС будет запущен специальный сервис, который поможет правильно определить виды деятельности для регистрации в реестре. Для впервые регистрирующихся будет работать интерактивный помощник;
- пользователи сервиса смогут интегрировать свои системы бухгалтерского учета с инструментами ФНС, чтобы автоматизировать процедуру отчетности;
- из девяти форм подачи отчетности останется пять, три из них будут формироваться автоматически с помощью цифровых сервисов ФНС;
- единый реестр данных об ОКВЭД будет вестись ФНС, подтверждение кодов будет производиться ежегодно — для крупного и среднего бизнеса, при изменении выручки более чем на 20% по видами деятельности — для микро- и малых предприятий.
Реформирование системы ОКВЭД потребовалось во время пандемии, когда основной код классификатора стал подтверждением принадлежности к пострадавшей отрасли, предприятия которой могли претендовать на субсидии, льготные кредиты и другие меры поддержки.
Большей части компаний из-за несоответствия формальной по сведениям в ЕГРЮЛ и реальной деятельности в помощи было отказано.
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Фото на обложке: Unsplash
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