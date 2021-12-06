Бизнес заставят отчитываться о выручке по видам деятельности

«Ведомости» узнали, что концепция реформы в целом разработана. Вот основные изменения:

сами коды предполагается определять по выручке от соответствующего вида деятельности компании;

компаниям и индивидуальным предпринимателям придется указывать те виды бизнеса, которые покрывают не менее 80% совокупной выручки и занимают в доходах более 10%;

правительство не планирует вводить лимиты на количество указанных видов деятельности компании или ограничивать право вести деятельность, кроме лицензируемой, без привязки к ОКВЭД;

основным будет считаться тот вид деятельности, от которого бизнес получает наибольшую выручку;

при изменении структуры выручки более чем на 20 процентных пунктов бизнесу нужно будет официально ее обновить и уточнить коды ОКВЭД;

для некоммерческих организаций коды будут присваиваться исходя из численности работников по тому или иному виду деятельности, а основным ОКВЭД будет тот, где зарегистрировано больше всего персонала;

на платформе ФНС будет запущен специальный сервис, который поможет правильно определить виды деятельности для регистрации в реестре. Для впервые регистрирующихся будет работать интерактивный помощник;

пользователи сервиса смогут интегрировать свои системы бухгалтерского учета с инструментами ФНС, чтобы автоматизировать процедуру отчетности;

из девяти форм подачи отчетности останется пять, три из них будут формироваться автоматически с помощью цифровых сервисов ФНС;

единый реестр данных об ОКВЭД будет вестись ФНС, подтверждение кодов будет производиться ежегодно — для крупного и среднего бизнеса, при изменении выручки более чем на 20% по видами деятельности — для микро- и малых предприятий.

Реформирование системы ОКВЭД потребовалось во время пандемии, когда основной код классификатора стал подтверждением принадлежности к пострадавшей отрасли, предприятия которой могли претендовать на субсидии, льготные кредиты и другие меры поддержки.

Большей части компаний из-за несоответствия формальной по сведениям в ЕГРЮЛ и реальной деятельности в помощи было отказано.

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Фото на обложке: Unsplash