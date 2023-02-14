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Власти упростят малому бизнесу отчетность перед Росстатом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минэкономразвития разработало законопроект, который резко сокращает число показателей, по которым малый бизнес должен отчитываться перед Росстатом. Авторы инициативы полагают, что это должно сэкономить предпринимателям время и деньги.

Власти упростят малому бизнесу отчетность перед Росстатом

Как сообщает РБК со ссылкой на проект, малому бизнесу не придется сдавать отчетность в несколько ведомств — для этих целей предлагается использовать личный кабинет на цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных, используя электронную подпись.

В документе поясняется, что такое нововведение позволит сократить время заполнения отчетности до нескольких часов в год.

Сейчас из почти 2,5 тыс. регулярных форм отчетности более 1 тыс. приходится на малый бизнес, отмечают авторы инициативы, а число форм отчетности, которые сдает бизнес, может превышать десяток в один период времени (год, квартал, месяц).

Новация состоит в том, что предприниматели будут предоставлять статистическую отчетность не по формам, а по исчерпывающему перечню показателей, который будет утверждать правительство. Росстат вместе с бизнес-объединениями в настоящее время оптимизирует этот перечень, сообщили в Минэкономразвития.

Росстат в настоящее время проводит сплошное статистическое наблюдение за малым и средним бизнесом раз в пять лет (последнее проводилось в 2021 году). В остальное время ведомство устраивает выборочные наблюдения малых и средних компаний раз в месяц или раз в квартал, микропредприятий — раз в год. Поправки также убирают из закона конкретную периодичность проведения статистических наблюдений. Указывается, что порядок их проведения устанавливает правительство.

Если закон будет принят, то его действие начнется с 1 января 2024 года.

Фото на обложке: Unsplash

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