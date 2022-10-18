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Госдума приняла два закона по поддержке мобилизованных предпринимателей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Госдума в трех чтениях приняла два закона по поддержке мобилизованных предпринимателей. Первый дает право владельцам ООО на кредитные каникулы, второй – позволяет ИП и юрлицам сохранить юридические права на бизнес за собой на время службы.

Госдума приняла два закона по поддержке мобилизованных предпринимателей

Принятые Госдумой законы касаются предпринимателей малого и среднего бизнеса. 

Первый закон предоставляет призванным по мобилизации владельцам ООО право на кредитные каникулы. Они будут действовать на срок мобилизации плюс 30 дней. 

По данным на сентябрь 2022 года 71,4 тысяч ООО в России имели задолженность по кредитам.

Второй закон позволяет ИП и юридическим лицам оформлять доверительное управление на организации или сохранить бизнес за собой на срок службы. Ранее по закону о статусе военнослужащих они не могли заниматься предпринимательской деятельности ни самостоятельно, ни по доверенности.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, на данный момент 35%, или 797 тысяч зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – предприятия с единственным владельцем-мужчиной в возрасте от 18 до 60 лет.

Фото на обложке: Ilia Ulianov / Shutterstock

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