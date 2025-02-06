Юрист предсказал «волну взысканий» с бизнеса из-за решения ВС по самозанятым
Российский бизнес ждет «волна взысканий» из-за решения Верховного суда по резонансному делу об использовании труда самозанятых, заявила RB.RU корпоративный юрист и эксперт по безопасности бизнеса Юлия Бондаренко. Ранее на этой неделе ВС запретил работодателям снижать НДФЛ на сумму уплаченного самозанятыми налога.
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«Определение ВС — это важный сигнал для ИП, что нужно пересмотреть свои взаимоотношения с работниками или специалистам по гражданско-правовым договорам. Налоговая получила новый ресурс для проверок и доначислений. Думаю, волна взысканий не заставит себя ждать», — предупредила эксперт.
Она затруднилась оценить справедливость решения суда, но подчеркнула, что предпринимателям и юристам «нужно принять во внимание эту позицию».
Ранее Верховный суд определил, что работодатель обязан платить НДФЛ и страховые сборы за сотрудников, которые оформлены под видом самозанятых, но фактически находятся с ним в трудовых отношениях. Причем снижать размер подоходного налога на сумму, которую работники уже уплатили в бюджет как самозанятые, нельзя, указал суд.
Такое решение ВС принял, рассмотрев дело индивидуального предпринимателя (ИП) Фарита Садыкова, который, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), для уклонения от уплаты НДФЛ сотрудничал с работниками в статусе самозанятых, тогда как фактически их отношения носили трудовой характер.
По итогам проверки налоговая начислила Садыкову 2,6 млн рублей подоходного налога, два штрафа на сумму 65 тыс. и 181 тыс. рублей, а также страховые взносы в размере 3,6 млн рублей. Предприниматель обжаловал заключение налоговой инспекции в арбитражном суде, который частично встал на его сторону, постановив снизить НДФЛ на сумму налогов, которые самозанятые выплатили в бюджет самостоятельно.
Однако Верховный суд, куда обратилась налоговая, отменил решение о снижении суммы НДФЛ. В частности, суд заявил, что работодатель должен выплачивать недоимки из собственных средств, а переплаты самозанятых находятся в их распоряжении и подлежит возврату только по их заявлению. Теперь эпизод должен быть снова рассмотрен в первой инстанции.
По мнению Бондаренко, новое решение «будет принято не в пользу ИП», поскольку при новом рассмотрении дела суды нижестоящих инстанции «обязаны будут принять во внимание мнение ВС».
Фото на обложке: Madhourse / Shutterstock / FOTODOM
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