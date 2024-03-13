Верховный суд отменил решение в пользу «Тинькофф» о неосновательном обогащении клиента на курсе валют

Верховный суд РФ отменил решение в пользу «Тинькофф Банка», который ранее списал у своего клиента порядка €70 тыс. из-за выгодной конвертации валюты в 2022 году. Дело направили на пересмотр в Апелляционный суд, пишет РБК.

В самом начале кризиса, в феврале-марте 2022 года, некоторые клиенты кредитной организации использовали промежуточную конвертацию через британский фунт стерлинга.

Как работала схема выгодной конвертации

Пользователи «Тинькофф» могли, например, приобрести доллары по 88 рублей 28 февраля посредством конвертации через британскую валюту. При этом при прямой конвертации $1 стоил 150 рублей. Таким образом некоторые клиенты приобрели доллары по 88 рублей, а на следующий день продавали их по 105 рублей. Это позволило получить 20% прибыли.

История спора «Тинькофф» и его клиента Ильи Филимонова

В сентябре 2022 года Одинцовский городской суд вынес решение, в соответствии с которым кредитная организация должна вернуть Филимонову списанные €68,8 тыс. Также банк обязали предоставить клиенту компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, «Тинькофф» назначили штраф в 2 млн рублей.

В банке с решением не согласились и подали апелляцию, которая завершилась в пользу организации: судебная коллегия по гражданским делам Мособлсуда отменила решение первой инстанции. Суд в обосновании решения ссылался на ст. 1102 ГК.

Первый кассационный суд оставил данное решение в силе, указав на «злоупотребление со стороны клиента правом при совершении операций по конвертации валюты и правомерность действий банка по возврату неосновательного обогащения». Обосновывая данный вердикт, кассационный суд указал, что «Тинькофф Банк» установил ошибочный курс 27 февраля, а также 1 и 11 марта 2022 года.

Накануне, 12 марта 2024 года, Верховный суд отменил решение двух предыдущих инстанций. В качестве основания суд сослался на ст. 390.14 и 390.16 Гражданского процессуального кодекса.

Коллегия в ходе заседания приняла во внимание доводы заявителя о нарушениях судами норм права. В частности, апелляционный суд никак не аргументировал довод о злоупотреблении клиентом «Тинькофф» правом при совершении операций. Кроме того, суд не разъяснил, как клиент должен был понять, что курс установлен банком по ошибке.

Кроме того, блокировка средств на счету производится лишь по решению суда.

Позиция «Тинькофф»

Юристы банка акцентировали внимание на том, что целью операций, которые совершал 1 и 11 марта, была покупка иностранной валюты с последующим переводом в рубль.

Представитель организации настаивал, что «недопустимо» покупать и продавать валюту в рамках одного банка. Однако судья ответил, что сам банк действует точно так же: приобретает валюту по одной цене, а продает по другой.

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