Деловые авиаперелеты в России восстановились до уровня 2019 года

В прошлом году объем деловых авиаперелетов восстановился до уровня 2019 года. Командировки составляют до 50% от всего пассажиропотока — 128 млн человек в 2021 году.

Аналитики оценивают объем рынка деловых поездок в России в 2019 году в 670–700 млрд рублей, из которых расходы на перелет могут составлять 10–25%, сообщил «Коммерсантъ».

По данным Союза агентств делового туризма (САД), большинство компаний делового туризма в минувшем году получили выручку лишь в 80–85% от 2019 года.

У ряда компаний сократилась доля на зарубежных компаниях и перетекла в другие. В агентстве объяснили это текущей разрешенной географией полетов и внутренним перераспределением внутри групп авиакомпаний.

В «Аэрофлоте» подтвердили рост корпоративных перевозок, но «влияние ограничительных мер по-прежнему присутствует». Основными прямыми заказчиками перевозчика остаются компании ТЭК: их доля, как и в 2019 году, составляет около 20%. Далее в тройке лидеров полностью восстановившийся госсектор (15%) и строительная отрасль (9%).

Средняя стоимость делового перелета тоже выросла. По данным «Авиасейлс для бизнеса», средний чек на перелет экономклассом в одну сторону за границу в прошлом году составил 28,7 тыс. рублей, а по России — 12,3 тыс. рублей.

В САД, не раскрывая сумм, считают, что билет бизнес-класса дешевле «допандемийного» на 10%.

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