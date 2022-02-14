Готовые к командировкам сотрудники зарабатывают больше своих коллег — исследование

Российская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter и сервис для организации командировок «Авиасейлс для бизнеса» провели исследование об организации деловых поездок в России. RB.ru узнал, как пандемия повлияла на командировки, в какие регионы и на сколько компании чаще всего отправляют своих сотрудников.

Аналитики двух компаний проанализировали 240 тыс. вакансий с обязательным требованием к командировкам, опубликованных на hh.ru в 2019-2021 годах, а также бронирования деловых поездок 5 тыс. компаний.

За 2021 год на платформе онлайн-рекрутинга было опубликовано 100 тыс. вакансий от российских компаний с упоминанием обязательных командировок для будущих сотрудников. Это на 44% выше показателя 2020 года и на 40% больше 2019 года. При этом каждая пятая вакансия с требованием командировок была от московских компаний.

За последние три года состав регионов-лидеров, где в компаниях чаще всего требуют от будущих сотрудников готовность к деловым поездкам, не изменился. Больше всего таких вакансий приходится на Хабаровский и Приморский края, Новосибирскую, Свердловскую и Воронежскую область.

В 2021 году работодатели чаще всего отправляли в командировку сотрудников, занятых в инсталляциях и сервисном обслуживании (5,6%), добыче сырья (2,7%), строительстве (2,7%), производстве (2,4%), а также высший менеджмент (3,5%), отметили в hh.ru.

По данным «Авиасейлс для бизнеса», 26% деловых поездок формируют компании строительного сектора, 11% — IT, 10% — инженерных и архитектурных организаций. В сервисе по организации командировок добавили, что речь идет о длительных командировках, которые подразумевают перелет.

С учетом пандемии работодатели увеличили зарплаты сотрудникам, которые обязаны регулярно отправляться в деловые поездки. Средняя зарплата в вакансиях с командировками в 2021 году составляла 62,7 тыс. рублей, без командировок — 45,3 тыс. рублей.

Дороже всего командировки на три-четыре дня обошлись компаниям из Приморского края в Новосибирск — 21,9 тыс. рублей за перелет в одну сторону.

При этом в течение всего прошлого года 55% россиян были не готовы к командировкам. На частые деловые поездки были согласны лишь 30% соискателей, 15% — были готовы к редким.

Больше всего к регулярным командировкам были готовы те, кто искал работу на Чукотке (39%), в Москве (37%), в ЯНАО и Сахалинской области (по 36%), а также каждый третий соискатель в Санкт-Петербурге (33%).

К деловым поездкам готовы большинство топ-менеджеров (79%), занятых в сфере добычи сырья (74%) и закупках (71%). Реже всех остальных готовы к командировкам на работе сотрудники фитнеса и спортклубов (21%), рабочий персонал (20%) и молодые специалисты без опыта работы (11%). Мужчины чаще женщин готовы к регулярным поездкам по работе (39% против 22%).

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