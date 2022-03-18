Бизнес «ВКонтакте» за неделю начали вести более 300 тысяч новых предпринимателей

Более 300 тыс. новых предпринимателей за неделю с 11 по 17 марта запустили свое дело «ВКонтакте» и начали тестировать инструменты для запуска бизнеса в соцсети. При этом совокупное число предпринимателей, ведущих там бизнес, превышает 2 млн. Об этом RB.RU сообщил представитель «ВКонтакте».

За прошедшую неделю около 120 тыс. бизнес-сообществ стали использовать «Магазины ВКонтакте» для продаж своих товаров и услуг.

Пользователи также стали активнее изучать предлагаемые товары и услуги: число просмотров предложений от малого бизнеса за день «ВКонтакте» выросло на треть — до 8,6 млн.

Самыми быстрорастущими категориями товаров и услуг, которыми пользователи начали интересоваться в соцсети, стали: «красота и здоровье» (на 57% больше), «досуг и подарки» (на 43%), «одежда и обувь» (на 41%), «детские товары» (на 39%), «дом и дача» (на 35%).

Аудитории российских соцсетей в целом растут на фоне блокировки Facebook и Instagram в стране. Так, объем дневной аудитории соцсети Yappy от «Газпром-медиа» в марте вырос на 68%. Число новых регистраций в соцсети для бизнеса от «Сбера» выросло на 640% за неделю.

Также рекордно нарастили аудиторию на фоне блокировок зарубежных соцсетей «Одноклассники». С начала марта рост регистрации пользователей в социальной сети превысил 66%.

Фото на обложке: «ВКонтакте»