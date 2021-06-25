Союз предпринимателей попросил правительство ввести обязательную вакцинацию для взрослого населения

Предприниматели и профсоюзы попросили правительство ввести обязательную вакцинацию для всего взрослого населения страны. «Уровень вакцинации населения – один из самых низких среди развитых стран, что требует решительных действий по формированию коллективного иммунитета в стране», – говорится в заявлении РСПП и ФНПР.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подписали совместное обращение, в том числе, к Правительству РФ с просьбой ввести в стране обязательную вакцинацию для всего взрослого населения.
«Правительству РФ – принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», – сказано в обращении.
Исключение предлагают сделать для тех, кто имеет необходимый уровень антител к COVID-19, а также имеющих противопоказания к прививке.
Обращение подписано президентом РСПП Александром Шохиным и председателем ФНПР Михаилом Шмаковым.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Depositphotos.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» задумал открыть сеть аптек
- 2 COVID и жара: В России наступил «аномально опасный сезон» для гаджетов
- 3 Собянин обязал перевести 30% сотрудников на «удаленку» с 28 июня
- 4 «Сбер»: объем инвестиций зумеров за один год вырос почти на 800% и достиг 7 млрд рублей
- 5 3 рекомендации по разработке дашборда, которым будут довольны все