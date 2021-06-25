Союз предпринимателей попросил правительство ввести обязательную вакцинацию для взрослого населения

Предприниматели и профсоюзы попросили правительство ввести обязательную вакцинацию для всего взрослого населения страны. «Уровень вакцинации населения – один из самых низких среди развитых стран, что требует решительных действий по формированию коллективного иммунитета в стране», – говорится в заявлении РСПП и ФНПР.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подписали совместное обращение, в том числе, к Правительству РФ с просьбой ввести в стране обязательную вакцинацию для всего взрослого населения.

«Правительству РФ – принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», – сказано в обращении.

Исключение предлагают сделать для тех, кто имеет необходимый уровень антител к COVID-19, а также имеющих противопоказания к прививке.

Обращение подписано президентом РСПП Александром Шохиным и председателем ФНПР Михаилом Шмаковым.

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