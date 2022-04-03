Китайский автоконцерн BYD заявил полном переходе на производство гибридов и электромобилей

Китайский автоконцерн BYD, крупнейший производителей электромобилей в стране, в марте прекратил выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Компания сосредоточится на производстве машин, использующих альтернативные источники энергии.
«BYD сосредоточится исключительно на электромобилях и плагин-гибридах в автомобильном секторе», — передает Reuters сообщение автопроизводителя.
Компания подчеркивает, что отказалась от производства автомобилей на горючих видах топлива в марте этого года согласно требованиям стратегии развития.
Этот шаг BYD является ответом на стратегию китайских властей по снижению выбросов углекислого газа к 2030 году.
В заявлении китайского производителя подчеркивается, что компания продолжит производить все запчасти для приобретенных раннее машин с ДВС, а также предоставлять услуги по их обслуживанию и ремонту.
В декабре прошлого года американский автогигант General Motors представил программу eCrate замене ДВС в своих моделях автомобилей на электрические двигатели. Свои стратегические программы по постепенному отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2030-2040 годам также представили Volvo, Ford, Mercedez-Benz и Jaguar Land Rover.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона
- 2 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
- 3 Робот в кухне и строгий клиент: самые важные тренды FoodTech 2022
- 4 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
- 5 Осознанное потребление: как оно решит проблемы локального бизнеса?
ВОЗМОЖНОСТИ
04 апреля 2022
06 апреля 2022
07 апреля 2022