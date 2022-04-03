Китайский автоконцерн BYD заявил полном переходе на производство гибридов и электромобилей

Китайский автоконцерн BYD, крупнейший производителей электромобилей в стране, в марте прекратил выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Компания сосредоточится на производстве машин, использующих альтернативные источники энергии.

«BYD сосредоточится исключительно на электромобилях и плагин-гибридах в автомобильном секторе», — передает Reuters сообщение автопроизводителя.

Компания подчеркивает, что отказалась от производства автомобилей на горючих видах топлива в марте этого года согласно требованиям стратегии развития.

Этот шаг BYD является ответом на стратегию китайских властей по снижению выбросов углекислого газа к 2030 году.

В заявлении китайского производителя подчеркивается, что компания продолжит производить все запчасти для приобретенных раннее машин с ДВС, а также предоставлять услуги по их обслуживанию и ремонту.

В декабре прошлого года американский автогигант General Motors представил программу eCrate замене ДВС в своих моделях автомобилей на электрические двигатели. Свои стратегические программы по постепенному отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2030-2040 годам также представили Volvo, Ford, Mercedez-Benz и Jaguar Land Rover.