«Почта России» расширила географию экспресс-доставки

«Почта России» подключила еще один город к доставке посылок за час. Возможность появилась у жителей Петербурга, вскоре экспресс-доставку запустят в Казани.

О запуске срочной доставки «Почты России» в Петербурге рассказали в пресс-службе предприятия.

Первым городом, в котором «Почта России» реализовала доставку посылок на дом за один час, стала Москва. Вскоре к экспресс-доставке подключат Казань.

После того, как посылка поступит в отделение, курьер «Почты России» может доставить ее в течение часа до двери клиента. Оформить доставку можно на сайте и в приложении «Почты России».

«В наших планах – масштабировать ее [доставку за один час] на все города-миллионники», – отметил управляющий продуктами последней мили «Почты России» Сурен Аракелян.

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