Закон о запрете иностранных вывесок затронет 50% кафе и салонов красоты в Москве

Закон о запрете использования иностранных слов в названиях торговых точек затронет более 50% кафе и салонов красоты в Москве, выяснили аналитики коммуникационного агентства 4D. Исследование есть в распоряжении RB.RU.

По данным аналитиков, наибольшей популярностью иностранные названия пользуются в бьюти-сегменте (59,2%) и ресторанной индустрии (54%). Реже иностранные слова в названиях применяют отели (37%), жилые комплексы (28,6%) и торговые центры (6,5%). В ходе исследования аналитики проанализировали московские торговые объекты из топ-1000 картографического сервиса «2ГИС».

Последствия для бизнеса. По словам главы 4D Натальи Белковой, компании смогут оставить иностранные названия неизменными, если они зарегистрированы в Роспатенте. «Вместе с тем важно обращать внимание на состав товарного знака. Например, на вывеске отеля написано Nord hotel. Если в Роспатенте зарегистрированы оба слова, делать ничего не нужно. Если товарный знак включает только само название Nord, вывеску необходимо будет заменить на "Nord отель"», — заявила Белкова.

Если собственники бизнеса не зарегистрировали товарный знак, им нужно будет либо сделать это, либо полностью русифицировать название. Также придется заменить все рекламные и информационные материалы, которые предназначены для публичного пользования, отметила гендиректор 4D.

Сколько стоит русификация? В 4D подсчитали, что основные затраты уйдут на замену рекламных и информационных материалов — стоимость изготовления комплекта полиграфии может начинаться от 100–150 тыс. рублей и будет зависеть от размера бизнеса и количества материалов. Если придется менять вывеску на фасаде, нужно будет либо согласовать процедуру в комитете по архитектуре и градостроительству Москвы (занимает около двух месяцев), либо зарегистрировать товарный знак в Роспатенте (около 10–12 месяцев).

В начале февраля Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает использовать иностранные слова и англицизмы на вывесках и витринах торговых точек. Основная задача инициативы — «защитить русский язык», говорится в пояснительной записке. Поправки ко второму парламентарии должны представить до 25 февраля.

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