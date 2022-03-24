В России в два раза вырос спрос на видеокамеры

В России вырос спрос на камеры видеонаблюдения в полтора-два раза из-за страха россиян роста числа краж в период экономической неопределенности. В будущем спрос на них буде зависеть от покупательской способности населения, уровня цен на них и подключения.

В 2022 году, скорее всего, вырастет спрос на такие устройства со стороны правительства и бизнеса, так как нужно будет контролировать порядок на улицах, в подъездах, пресекать воровство в магазинах и на складах, сообщили участники рынка «Известиям».

Продажи IP-камер в рознице «Мегафона» 1-20 марта увеличились на 128% в штуках и на 103% в деньгах по сравнению с тем же периодом прошлого месяца. В МТС спрос на отдельные виды домашних видеокамер за март по сравнению с январем вырос в полтора раза, сказал представитель МТС Алексей Меркутов.

Усилить безопасность намерены госструктуры и бизнес. По прогнозу TelecomDaily, в этом году в России могут поставить свыше 5 млн камер, когда в прошлом году их было закуплено примерно 4,9 млн штук. При этом в бизнес-сегменте число камер вырастет на 11%, до примерно 450 тыс.

Цены на камеры могут вырасти, но не сильно: устройства разрабатываются в России, а собираются в Китае.

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