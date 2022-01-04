Илон Маск за один день разбогател на $32 млрд – его состояние превысило $300 млрд

Состояние самого богатого человека планеты Илона Маска второй раз в истории превысило $300 млрд. За один день глава Tesla и SpaceX разбогател на $32 млрд. Этому способствовал резкий рост котировок Tesla, основным акционером которой является Маск.

По данным на 13:25 мск, Forbes оценивает состояние Илона Маска в $304,2 млрд. За одни сутки оно увеличилось на 11,98% или $32,6 млрд. Следом за Маском в списке богатейших людей планеты идет владелец Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием на $100 млрд меньше, чем у Илона Маска.

На увеличение капитала Илона Маска повлиял рост котировок компании Tesla, основателем, генеральным директором и основным акционером которой является Маск. Акции Tesla за первый в этом году торговый день прибавили 13,53% и по актуальным данным стоят $1199,7 за бумагу. Рыночная капитализация автопроизводителя составляет $1,2 трлн.

Фото: TradingView

Интерес инвесторов к акциям Tesla побудил отчет компании, в котором говорится, что она продала рекордное количество электромобилей в 2021 году. Спрос на продукцию Tesla вырос значительно и почти достиг психологической отметки в 1 млн проданных единиц.

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