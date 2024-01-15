Суд в Москве запретил продавать в интернете устройства, скрывающие номера машин

Суд в Москве запретил продавать в интернете, включая площадку Aliexpress, устройства для скрытия государственных номеров автомобилей от камер видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Как следует из материалов, сведения о подобных приборах на сайте Aliexpress признаны «запрещенными к распространению». На платформе до этого свободно размещались предложения о покупке таких устройств. С их помощью можно скрыть регистрационный знак от камер и таким образом избежать ответственности за нарушение ПДД.
Кроме того, в документе отмечается, что данное судебное решение считается основанием для внесения этого объявления в список сайтов с запрещенной к распространению в РФ информацией.
В настоящее время подан еще один такой же иск с требованием заблокировать объявления о продаже описанных устройств на сайте Tacticalbunker. Суд исковое заявление удовлетворил, предложение с сайта удалили.
Аргументируя свое решения, суд указал, что данные объявления не соответствуют нормам ФЗ «О безопасности дорожного движения» и являются незаконными.
Фото на обложке: ETAP /
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