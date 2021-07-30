Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Лишь каждый пятый россиянин доволен своей профессией — исследование

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Компания «Райффайзенбанк» провела онлайн-опрос среди двух тысяч жителей крупных городов России, результаты которого показали, что лишь 22% россиян не хотят менять свою профессию. Об этом RB.RU сообщила пресс-служба «Райффайзенбанк».

Лишь каждый пятый россиянин доволен своей профессией — исследование

17% респондентов хотели бы переквалифицироваться в профессиональных инвесторов. Каждый десятый россиянин планирует развиваться в направлениях ИТ, дизайна, маркетинга и SMM. Еще 8% хотели бы заняться управлением проектами, а продажи и работа в сфере услуг привлекают по 7% участников опроса. Таким образом, только 22% респондентов довольны своей текущей профессией.

За время пандемии 6% россиян уже прошли обучение по новой специальности. Каждый второй из них (49%) стремился получить работу в более высокооплачиваемом и перспективном направлении, а почти треть (29%) хотели развиваться в новой для себя деятельности. Каждый десятый хотел бы получить новую должность у своего текущего работодателя, и такая же доля переучивается ради профессии своей мечты.

Из тех, кто осваивал новую специальность за последние полтора года, каждый десятый учился управлению проектами, продажам или работе в сфере услуг, по 8% выбрали направления ИТ и анализа данных, либо медицины. 

«Это пока не массовый тренд, но переучившиеся во взрослом возрасте специалисты встречаются, особенно в ИТ среде, – отметила исполнительный директор, руководитель отдела по подбору персонала «Райффайзенбанка» Ольга Полковникова. – Шансы на успех у них определенно есть: мы с удовольствием рассматриваем таких кандидатов, если их знаний достаточно для работы на начальных позициях».

Почти половина респондентов, освоивших новую специальность, уже сменили работу: 24% перешли на новую должность в своей текущей компании, а 18% перешли к другому работодателю. Вырасти в должности смогли 11% специалистов, прошедших обучение новой профессии, а в зарплате – 26%.

Более 70% опрошенных работают в найме, еще 10% – самозанятые и владельцы бизнеса. Половина опрошенных имеют доход от 30 до 60 тысяч рублей, четверть – менее 30 тысяч, 15% получают от 60 до 90 тысяч рублей, и 7% – более 90 тысяч.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Оборот московского общепита в первую неделю после отмены QR-кодов вырос более чем на четверть
  2. 2 Ищете работу в интернете? 5 признаков, что от вакансии лучше отказаться
  3. 3 В России подорожала самая дешевая мобильная связь
  4. 4 Собянин отменил обязательное ношение перчаток
  5. 5 Российские автодилеры запустят собственный агрегатор объявлений

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июля 2021

Гранты для реализации комплексных инновационных проектов

30 июля 2021

Moscow Film Accelerator

30 июля 2021

Kaspersky Open Innovation Program "B2C Future Solutions"

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма