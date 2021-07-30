Лишь каждый пятый россиянин доволен своей профессией — исследование

Компания «Райффайзенбанк» провела онлайн-опрос среди двух тысяч жителей крупных городов России, результаты которого показали, что лишь 22% россиян не хотят менять свою профессию. Об этом RB.RU сообщила пресс-служба «Райффайзенбанк».

17% респондентов хотели бы переквалифицироваться в профессиональных инвесторов. Каждый десятый россиянин планирует развиваться в направлениях ИТ, дизайна, маркетинга и SMM. Еще 8% хотели бы заняться управлением проектами, а продажи и работа в сфере услуг привлекают по 7% участников опроса. Таким образом, только 22% респондентов довольны своей текущей профессией.

За время пандемии 6% россиян уже прошли обучение по новой специальности. Каждый второй из них (49%) стремился получить работу в более высокооплачиваемом и перспективном направлении, а почти треть (29%) хотели развиваться в новой для себя деятельности. Каждый десятый хотел бы получить новую должность у своего текущего работодателя, и такая же доля переучивается ради профессии своей мечты.

Из тех, кто осваивал новую специальность за последние полтора года, каждый десятый учился управлению проектами, продажам или работе в сфере услуг, по 8% выбрали направления ИТ и анализа данных, либо медицины.

«Это пока не массовый тренд, но переучившиеся во взрослом возрасте специалисты встречаются, особенно в ИТ среде, – отметила исполнительный директор, руководитель отдела по подбору персонала «Райффайзенбанка» Ольга Полковникова. – Шансы на успех у них определенно есть: мы с удовольствием рассматриваем таких кандидатов, если их знаний достаточно для работы на начальных позициях».

Почти половина респондентов, освоивших новую специальность, уже сменили работу: 24% перешли на новую должность в своей текущей компании, а 18% перешли к другому работодателю. Вырасти в должности смогли 11% специалистов, прошедших обучение новой профессии, а в зарплате – 26%.

Более 70% опрошенных работают в найме, еще 10% – самозанятые и владельцы бизнеса. Половина опрошенных имеют доход от 30 до 60 тысяч рублей, четверть – менее 30 тысяч, 15% получают от 60 до 90 тысяч рублей, и 7% – более 90 тысяч.

Подписывайтесь на наш TG-канал , чтобы быть в курсе всех новостей и событий!