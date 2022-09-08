Российские банки стали предлагать наличную валюту дружественных стран

Россияне стали интересоваться куплей-продажей национальной валюты дружественных стран в наличной форме. В лидерах по спросу — китайский юань, эмиратский дирхам и турецкая лира.

Спрос на «мягкие» валюты, отмечают эксперты, есть как у туристов, так и у розничных инвесторов, которые ищут альтернативу доллару и евро, пишет «Коммерсантъ».

«Мягкая» валюта — неконвертируемая или ограниченно конвертируемая валюта, то есть покупать и продавать ее без каких-либо ограничений не получится. Ее вряд ли можно обменять «на твердую» (доллар, евро, стерлинги и т. д.), а если такой обмен возможен, то он далек от рыночных условий.

Самая распространенная валюта из «мягких» — китайский юань. Его в наличной форме можно приобрести и продать в Сбербанке, ВТБ, «Альфа-банке», «Совкомбанке», РСХБ, «Открытии», АТБ.

«Совкомбанк» запустил операции купли-продажи наличного дирхама для граждан (валюта ОАЭ), хотя с этой валютой пока нет даже биржевых торгов.

ПСБ анонсировал продажу турецкой лиры. Турецкую лиру и казахские тенге можно купить и продать в Сбербанке, с лирой работает и РСХБ, а с тенге — АТБ.

Глава рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин предположил, что активная розничная торговля будет вестись в основном по юаню и частично по лире. Наличные понадобятся путешественникам, командировачным и тем, кто не обзавелся еще карточками иностранных банков для расчетов в дружественных странах.

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock