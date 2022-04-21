«Авито.Работа» и «Деньги Вперед» запустили сервис частных выплат

Онлайн-платформа «Авито.Работа» и FinTech-компания «Деньги Вперед» запустили сервис частных выплат, который позволит получать зарплату в любой день вместо традиционных выплат один-два раза в месяц. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.
Сервис уже доступен для клиентов платформы с пятью и более размещенными вакансиями. Работодатели будут отмечены на платформе значком «Частые выплаты».
Новый сервис должен повысить количество откликов на часть вакансий до 9 раз и снизить затраты на наем персонала на 60%, подчеркнули в компании.
По данным «Авито», в феврале вакансии с ежедневными выплатами вошли в пять самых популярных запросов у соискателей в России, при этом 52% соискателей хотят получать зарплату чаще двух раз в месяц.
Чтобы подключить сервис:
- работодателю нужно быть клиентом «Авито Работы»;
- оставить заявку на подключение в личном кабинете аккаунта компании на платформе;
- установить плагин частых выплат в 1С систему или любую другую учетную систему компании.
Подключение сервиса для компаний бесплатно, формат начисления заработной платы и налогов для бухгалтерии не меняется. Сотрудники смогут запросить зарплату через личный кабинет на платформе и получить их на карту, оплатив фиксированную комиссию. В пресс-службе подчеркнули, что у сотрудников доступ только к части уже фактически заработанных денег, а не взятие кредита у компании.
Чтобы воспользоваться сервисом:
- сотрудникам нужно иметь аккаунт на «Авито»;
- оформить заявку в бухгалтерии компании, указав телефон, привязанный к аккаунту на платформе. Дождаться подключения.
- выбрать нужную сумму в личном кабинете на платформе. Доступная сумма ограничена суммой фактически заработанных средств;
- направить запрос, нажав на кнопку «Получить»;
- деньги будут отправлены на счет сотрудника.
Фото на обложке: Aleksey H /
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