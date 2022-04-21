«Авито.Работа» и «Деньги Вперед» запустили сервис частных выплат

Онлайн-платформа «Авито.Работа» и FinTech-компания «Деньги Вперед» запустили сервис частных выплат, который позволит получать зарплату в любой день вместо традиционных выплат один-два раза в месяц. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.

Сервис уже доступен для клиентов платформы с пятью и более размещенными вакансиями. Работодатели будут отмечены на платформе значком «Частые выплаты».

Новый сервис должен повысить количество откликов на часть вакансий до 9 раз и снизить затраты на наем персонала на 60%, подчеркнули в компании.

По данным «Авито», в феврале вакансии с ежедневными выплатами вошли в пять самых популярных запросов у соискателей в России, при этом 52% соискателей хотят получать зарплату чаще двух раз в месяц.

Чтобы подключить сервис:

работодателю нужно быть клиентом «Авито Работы»;

оставить заявку на подключение в личном кабинете аккаунта компании на платформе;

установить плагин частых выплат в 1С систему или любую другую учетную систему компании.

Подключение сервиса для компаний бесплатно, формат начисления заработной платы и налогов для бухгалтерии не меняется. Сотрудники смогут запросить зарплату через личный кабинет на платформе и получить их на карту, оплатив фиксированную комиссию. В пресс-службе подчеркнули, что у сотрудников доступ только к части уже фактически заработанных денег, а не взятие кредита у компании.

Чтобы воспользоваться сервисом:

сотрудникам нужно иметь аккаунт на «Авито»;

оформить заявку в бухгалтерии компании, указав телефон, привязанный к аккаунту на платформе. Дождаться подключения.

выбрать нужную сумму в личном кабинете на платформе. Доступная сумма ограничена суммой фактически заработанных средств;

направить запрос, нажав на кнопку «Получить»;

деньги будут отправлены на счет сотрудника.

Фото на обложке: Aleksey H / Shutterstock

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Сотрудники также смогут самостоятельно настроить график получения зарплаты под необходимые платежи по ЖКХ, ипотеке и другим расходам.