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В России зафиксировали всплеск обналичивания денег по новой схеме

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Росфинмониторинг зафиксировал скачкообразный рост случаев обналичивания денег через медиативные документы, когда стороны договариваются об урегулировании конфликта без суда при участии третьей стороны. В первом половине года число подобных случаев выросло на 70%.

В России зафиксировали всплеск обналичивания денег по новой схеме

При таком раскладе компания-«должник» по соглашению обязуется выплатить средства кредиторам, которыми выступают физические лица. Они идут с документом в банк, где получают деньги, а затем обналичивают их, сообщили «Известия».

За указанный период, по данным Центробанка, совокупный размер обналичивания денег с использованием внесудебных соглашений вырос до 1,5 млрд рублей

Подобные договоренности урегулирования конфликта достигаются без обращения в суд. Их фиксирует третья сторона — медиатором — в специальных документах. С 2019 года медиативные соглашения должен заверять нотариус, а сами они выступают как исполнительные документы, которые можно предъявить к обязательному взысканию. 

Росфинмониторинг в прошлом месяце предупреждал о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств. 

Медиаторам тогда рекомендовали проверять компании-участники спора на предмет наличия у них признаков компаний-однодневок. К таким признакам, в частности, отнесли непродолжительный период фактической деятельности компании и несоответствие масштабов бизнеса суммам и характеру возникшего из правоотношений спора.

Представители Росбанка, банка «Открытие» и Российского национального коммерческого банка (РНКБ) сообщили, что им известно о схеме.

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Фото: dotshock  / Shutterstock

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