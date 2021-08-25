В России зафиксировали всплеск обналичивания денег по новой схеме

Росфинмониторинг зафиксировал скачкообразный рост случаев обналичивания денег через медиативные документы, когда стороны договариваются об урегулировании конфликта без суда при участии третьей стороны. В первом половине года число подобных случаев выросло на 70%.

При таком раскладе компания-«должник» по соглашению обязуется выплатить средства кредиторам, которыми выступают физические лица. Они идут с документом в банк, где получают деньги, а затем обналичивают их, сообщили «Известия».

За указанный период, по данным Центробанка, совокупный размер обналичивания денег с использованием внесудебных соглашений вырос до 1,5 млрд рублей

Подобные договоренности урегулирования конфликта достигаются без обращения в суд. Их фиксирует третья сторона — медиатором — в специальных документах. С 2019 года медиативные соглашения должен заверять нотариус, а сами они выступают как исполнительные документы, которые можно предъявить к обязательному взысканию.

Росфинмониторинг в прошлом месяце предупреждал о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств.

Медиаторам тогда рекомендовали проверять компании-участники спора на предмет наличия у них признаков компаний-однодневок. К таким признакам, в частности, отнесли непродолжительный период фактической деятельности компании и несоответствие масштабов бизнеса суммам и характеру возникшего из правоотношений спора.

Представители Росбанка, банка «Открытие» и Российского национального коммерческого банка (РНКБ) сообщили, что им известно о схеме.

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Фото: dotshock / Shutterstock